Formaggi a latte crudo e pastorizzato | a Roma il primo dibattito pubblico promosso da ONAF

A Roma si apre il primo dibattito pubblico sui formaggi a latte crudo e pastorizzato. Sabato 7 febbraio 2026, l’Ex Cartiera Latina sulla via Appia Antica ospiterà questa iniziativa, che segna un passo importante nel panorama agroalimentare italiano. L’evento, promosso dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, vuole mettere al centro le differenze tra i due tipi di latte e coinvolgere il pubblico in una discussione diretta e senza filtri. È la prima volta che si organizza un confronto così aperto, e l’obiettivo è far conoscere

Un appuntamento unico nel panorama agroalimentare italiano arriva a Roma. Sabato 7 febbraio 2026, nella suggestiva cornice dell' Ex Cartiera Latina, lungo la via Appia Antica, si terrà per la prima volta in Italia un dibattito aperto al pubblico dedicato ai formaggi a latte crudo e a latte pastorizzato, promosso dall' Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (ONAF). L'incontro, di rilievo nazionale, prenderà avvio alle ore 10.30 con una degustazione comparativa professionale: un panel selezionato di Maestri Assaggiatori ONAF, provenienti da diverse regioni italiane, analizzerà produzioni casearie realizzate con latte crudo e latte pastorizzato.

