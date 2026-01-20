Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi Onaf - Corso di primo livello

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF), Delegazione di Pisa, propone un corso di primo livello dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’assaggio dei formaggi. Il percorso offre nozioni fondamentali per riconoscere le caratteristiche sensoriali e approfondire la conoscenza delle varietà casearie. La formazione è rivolta a appassionati e a chi desidera acquisire competenze di base in modo professionale e approfondito.

