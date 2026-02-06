Il Follonica Gavorrano ha messo a segno gli ultimi due colpi di mercato prima della chiusura della sessione. La società di Paolo Balloni ha infatti ingaggiato Biagetti e Condinho, due giovani che andranno a rafforzare la rosa di mister Lucio Brando. Entrambi arrivano con l’obiettivo di dare più soluzioni al tecnico e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

CALCIO SERIE D Ultimi due rinforzi di mercato per il Follonica Gavorrano. La società di Paolo Balloni ha preso due giovani per allungare la panchina di mister Lucio Brando. Si tratta del difensore Christian Biagetti e dell’attaccante Ntemo Condinho. Christian Biagetti, difensore classe 2004 nato a Grosseto e originario di Scarlino, torna nella società del presidente Balloni con cui aveva giocato fino ai 14 anni all’interno della Scuola Calcio. Poi il passaggio al Settore Giovanile della Fiorentina, dove ha effettuato tutta la trafila fino alla Primavera, con cui ha conquistato tre Coppe Italia e una Supercoppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolGav, altri due rinforzi. Ecco Biagetti e Condinho

Approfondimenti su Follonica Gavorrano Condinho

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Follonica Gavorrano ha messo a segno due acquisti importanti.

Il mercato invernale della Roma si sta muovendo con decisione, puntando a rinforzare la rosa di Gasperini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Follonica Gavorrano Condinho

Argomenti discussi: FolGav, altri due rinforzi. Ecco Biagetti e Condinho.

FolGav, altri due rinforzi. Ecco Biagetti e CondinhoCALCIO SERIE D Ultimi due rinforzi di mercato per il Follonica Gavorrano. La società di Paolo Balloni ha preso due giovani per allungare la panchina di mister Lucio Brando. Si tratta del difensore ... lanazione.it

Il FolGav si rinforza. Preso Daniel FossatiAltro rinforzo offensivo per il Follonica Gavorrano. Si tratta del quarto nuovo giocatore preso dal ds Galbiati per rinforzare ... msn.com

Sfida salvezza a Cannara, il FolGav riceve il Prato facebook