A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Follonica Gavorrano ha messo a segno due acquisti importanti. Hanno firmato il difensore Christian Biagetti, classe 2004, e l’attaccante olandese Ntemo Condinho, del 2008. La società punta a rafforzare la rosa in vista della prima sfida al Franchi.

A pochi giorni dal fischio di inizio della partita del Franchi, il Follonica Gavorrano ha ingaggiato due nuovi giocatori, il difensore, classe 2004, Christian Biagetti e l’attaccante olandese, classe 2008, Ntemo Condinho. Un mercato vivace, quello del club biancorossoblù che, nell’ultimo mese ha puntellato l’organico a disposizione di mister Brando (chiamato a novembre al posto di Baiano) con una bella lista di giocatori: oltre ai due nuovi arrivati, gli attaccanti Presta e Fossati, il trequartista Rinaldini, il difensore Ferrante, il portiere Tognetti. Acquisti dettati dalla volontà di scacciare i fantasmi della retrocessione e dalla necessità di colmare le caselle lasciate vuote dagli infortunati: Mutton, l’ex capitano bianconero Tommaso Bianchi (l’altro ex di giornata è Pescicani), Lo Sicco e Matteucci, praticamente l’ossatura della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Biagetti e Condinho. Due acquisti per il Gavorrano

Approfondimenti su Gavorrano mercato

Oggi alle 20 si chiude ufficialmente la finestra di mercato invernale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gavorrano mercato

Argomenti discussi: Mercato Torres, ufficiale il prestito di Biagetti al Follonica Gavorrano; Torres, Christian Biagetti ceduto in prestito al Follonica Gavorrano; Serie D mercato. Due giovani innesti per il Follonica Gavorrano; Torres, ceduto Christian Biagetti in prestito semestrale al Follonica Gavorrano.

Mercato – Us Follonica Gavorrano: due colpi da novanta con Biagetti e CondinhoFollonica – La società Us Follonica Gavorrano annuncia l’arrivo di due nuovi elementi per la rosa allenata da mister Lucio Brando. Si tratta del difensore Christian Biagetti e dell’attaccante Ntemo Co ... grossetosport.com

UFFICIALE: Follonica Gavorrano, arrivano Biagetti e Condinho facebook

#SerieC Prestito in #SerieD per il difensore della Torres Christian Biagetti x.com