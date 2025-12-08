FC 26 OBIETTIVO FLASH | I Maestri del Calcio Rush – Zaha 5 Stelle Abilità GRATIS!
Disponibile per soli 4 giorni, l’obiettivo “I Maestri del Calcio: Rush Flash” consente di ottenere Wilfried Zaha, attaccante della Costa d’Avorio con 85 OVR e 5 Stelle Mosse Abilità. Completa questa sfida per sbloccare anche un consumabile evoluzione estetica e altri premi esclusivi. Non perdere questa occasione per potenziare la tua squadra con un giocatore di alto livello!
ATTENZIONE: Questo obiettivo è disponibile solo per 4 giorni! È disponibile l’obiettivo “I maestri del calcio: Rush flash” che ti permette di sbloccare l’attaccante della Costa d’Avorio Wilfried Zaha Joga Bonito (85 OVR) con 5 Stelle Mosse Abilità, un consumabile Evoluzione estetica e 1.500 XP. Durata: 4 giorni (Flash Objective – Da completare rapidamente).. Modalità: Evento Rush flash “I maestri del calcio”.. Requisito di Gruppo: Completa 4 sfide su 5.. Premi Principali di Gruppo. 1x Joga Bonito Wilfried Zaha 85 OVR (Non scambiabile) 5 Mosse Abilità 3 Piede Debole. VEL 89, DRI 87, TIR 84, PAS 82, FIS 80. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
