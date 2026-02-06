Fairphone chiarisce che email strane probabilmente non sono state causate da una violazione dei dati

Fairphone ha chiarito che le email strane che alcuni utenti hanno ricevuto negli ultimi giorni non sono state causate da una violazione dei dati. Alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto conferme d’acquisto con mittenti diversi e link sospetti, ma l’azienda rassicura che si tratta di un problema di spam o di phishing, non di un attacco informatico. Per ora, non ci sono prove di accessi non autorizzati ai loro sistemi.

recenti segnalazioni da parte degli utenti di fairphone hanno suscitato attenzione: alcune conferme d'acquisto inviate negli ultimi anni sono arrivate con mittenti diversi e URL insoliti, scatenando preoccupazioni sulla sicurezza. la casa produttrice ha chiarito che non si tratta di una violazione dei dati, attribuendo l'anomalia a un malfunzionamento interno legato al partner di invio email. l'indagine è in corso e verranno forniti aggiornamenti non appena disponibili. fairphone: segnalazioni di email insolite e mittente sospetto. gli utenti hanno osservato conferme d'ordine vecchie, con contenuti corretti ma con URL non standard e un mittente poco familiare, noreply@test.

