fabrizio corona contro le ordinanze torna su instagram ma viene bloccato di nuovo

Fabrizio Corona torna su Instagram, ma viene subito bloccato di nuovo. Dopo aver tentato di riaprire un profilo, il suo account viene sospeso ancora una volta. Corona non si arrende e si mostra deciso a rimanere in contatto con i suoi follower, nonostante le ordinanze e i divieti. La sua presenza sui social continua a far parlare, tra tentativi di riappropriarsi di uno spazio che gli viene tolto ripetutamente.

Fate di tutto a Fabrizio Corona, tranne privarlo di un pubblico. L’ex re dei paparazzi, è di colpo tornato sui social o, per essere precisi, è apparso online un profilo Instagram che sembra riconducibili a lui. Una scelta che fa notizia, dal momento che lo scorso 3 febbraio 2026 tutti i suoi account social sono stati rimossi dalle principali piattaforme. Un’azione ritenuta necessaria a seguito di azioni legali, in particolare da parte di Mediaset. Nulla però è andato secondo i piani. “Non ci ferma nessuno”, e invece l’hanno fermato ancora. Pochi posti e qualche migliaio di follower. Il ritorno di Fabrizio Corona ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che vivono a distanza questa sfida con il colosso milanese. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Corona Fabrizio

Ultime notizie su Corona Fabrizio

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset contro Fabrizio Corona: chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro; Fabrizio Corona, Mediaset e Mfe avviano causa civile da 160 milioni di euro; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright.

