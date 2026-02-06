Fabrizio Corona contro le ordinanze torna su Instagram ma viene bloccato di nuovo

Da dilei.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona torna su Instagram, ma viene subito bloccato di nuovo. Dopo aver tentato di riaprire un profilo, il suo account viene sospeso ancora una volta. Corona non si arrende e si mostra deciso a rimanere in contatto con i suoi follower, nonostante le ordinanze e i divieti. La sua presenza sui social continua a far parlare, tra tentativi di riappropriarsi di uno spazio che gli viene tolto ripetutamente.

Fate di tutto a Fabrizio Corona, tranne privarlo di un pubblico. L’ex re dei paparazzi, è di colpo tornato sui social o, per essere precisi, è apparso online un profilo Instagram che sembra riconducibili a lui. Una scelta che fa notizia, dal momento che lo scorso 3 febbraio 2026 tutti i suoi account social sono stati rimossi dalle principali piattaforme. Un’azione ritenuta necessaria a seguito di azioni legali, in particolare da parte di Mediaset. Nulla però è andato secondo i piani. “Non ci ferma nessuno”, e invece l’hanno fermato ancora. Pochi posti e qualche migliaio di follower. Il ritorno di Fabrizio Corona ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che vivono a distanza questa sfida con il colosso milanese. 🔗 Leggi su Dilei.it

fabrizio corona contro le ordinanze torna su instagram ma viene bloccato di nuovo

© Dilei.it - Fabrizio Corona contro le ordinanze, torna su Instagram (ma viene bloccato di nuovo)

Approfondimenti su Corona Fabrizio

Corona sfida le ordinanze e torna su Instagram: “Trattative non ne facciamo”

Fabrizio Corona torna a postare su Instagram, sfidando le ordinanze che gli avevano cancellato il profilo.

Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram e fa ricorso contro la rimozione dei video di Falsissimo

Fabrizio Corona torna sui social con un nuovo profilo Instagram.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabrizio Corona incontra un uomo armato in un supermercato in Israele

Video Fabrizio Corona incontra un uomo armato in un supermercato in Israele

Ultime notizie su Corona Fabrizio

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset contro Fabrizio Corona: chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro; Fabrizio Corona, Mediaset e Mfe avviano causa civile da 160 milioni di euro; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright.

fabrizio corona contro leFabrizio Corona ricorre contro lo stop ai video e 'sbarca' in teatroI legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l'ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttor ... adnkronos.com

Fabirizo Corona fa ricorso contro l’ordinanza che ha bloccato i video su SignoriniFabrizio Corona fa ricorso contro l'ordinanza che ha bloccato i suoi video, lo scorso 26 gennaio, su istanza degli avvocati di Alfonso Signorini ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.