Michelotti nuovo coordinatore FdI Toscana | Un onore Grazie a Tomasi per il prezioso lavoro svolto

Francesco Michelotti è stato nominato nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, succedendo ad Alessandro Tomasi. Deputato e originario di Colle di Val d’Elsa, Michelotti assume questa responsabilità con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del partito nel territorio regionale. La nomina è stata comunicata dalla leadership nazionale, confermando l’impegno di FdI a consolidare la propria presenza in Toscana.

Francesco Michelotti, deputato, è il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana. Michelotti, senese di Colle di Val d’Elsa, riceve il testimone da Alessandro Tomasi, ex sindaco di Pistoia, portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale della Toscana Tomasi era stato nominato coordinatore FdI Toscana a fine 2024 dalla premier Giorgia Meloni, FdI, che dunque ha nominato successore al vertice Michelotti, già vice coordinatore regionale. Michelott i: Un onore e una grande responsabilità. Un sincero ringraziamento ad Alessandro Tomasi per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno che continuerà a garantire come portavoce dell’opposizione in Consiglio Regionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Michelotti è il nuovo coordinatore della Toscana di Fratelli d’ItaliaSIENA. Francesco Michelotti è il nuovo coordinatore regionale della Toscana di Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato Giovanni Donzelli, responsabile ... ilcittadinoonline.it

Francesco Michelotti coordinatore regionale di FdiTOSCANA: Il deputato subentra all'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che, eletto in Consiglio regionale, ha scelto di concentrarsi nel nuovo ruolo ... toscanamedianews.it

Nuovo incarico in Fratelli d’Italia e primo messaggio politico chiaro da Siena. Il neo coordinatore regionale Francesco Michelotti dà il via libera al bis del sindaco Nicoletta Fabio, parlando di continuità dell’azione amministrativa del centrodestra. Nel servizio la - facebook.com facebook