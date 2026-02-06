Eziolino Capuano | Nel calcio esiste il risultato il resto è aria fritta Fabregas lavora per se stesso non per la squadra
Nei giorni scorsi, Eziolino Capuano ha fatto parlare di sé con alcune dichiarazioni shock. L’ex allenatore ha detto che nel calcio conta solo il risultato, tutto il resto, secondo lui, è aria fritta. Ha anche commentato il comportamento di Fabregas, che a suo avviso lavora solo per sé stesso, senza pensare alla squadra. Capuano ha rilasciato queste parole durante un'intervista a Radio Crc, il partner ufficiale del Napoli.
A Radio Crc, partner del Napoli, è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano dove ha parlato anche degli allenatori di Serie A. Le parole di Capuano. Di seguito le sue parole: “ Negli ultimi anni sono successe tutta una serie di cose. A Taranto in due anni abbiamo fatto la storia, quei momenti rimarranno per sempre nella storia cittadina. L’errore clamoroso è stata quella parentesi a Trapani dove mi è stato promesso la luna e poi tutti sappiamo come è andata a finire. Quella causa l’ho stravinta per 3 a 0. Pensate che il dott. Vescovi, l’arbitro indicato dal club di Sicilia, ha votato contro di loro come dice la sentenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Eziolino Capuano
Per superare l’attuale impasse occorre che nel mondo si ricominci a produrre: il resto è aria fritta
L'Audace Cerignola vince ancora: battuto a domicilio il Giugliano di Eziolino Capuano
Ultime notizie su Eziolino Capuano
Argomenti discussi: CATTIVO CITTADINO di Gianni Barone / LO STREPITOSO STREPITARE SU STREFEZZA E DINTORNI; Quanti gol segna Alisson?, Capuano: Già mi ricordano di Mertens...; Panchina d'Oro, Raffaele presente a Coverciano. Premiato Gallo come migliore allenatore di Serie C; Dove vedere in diretta in chiaro Salernitana-Giugliano: calcio d’inizio alle 20:30 all’Arechi.
Eziolino Capuano controcorrente: Il Como di Fabregas ha un certo gioco ma a me...L'allenatore ha detto la sua sul campionato di Serie A: I migliori allenatori? Conte, Allegri, ma anche Chivu sta facendo molto bene ... corrieredellosport.it
Capuano: Insigne poteva far comodo, l’avrei ripreso. Su Giovane e Alisson Santos…Eziolino Capuano, allenatore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app ... tuttonapoli.net
L’allenatore Eziolino Capuano ai microfoni di @radiotuttonapoli ha ironizzato sul vecchio pronostico che fece du Dries Mertens Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Campania! #Tutt facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.