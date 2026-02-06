Nei giorni scorsi, Eziolino Capuano ha fatto parlare di sé con alcune dichiarazioni shock. L’ex allenatore ha detto che nel calcio conta solo il risultato, tutto il resto, secondo lui, è aria fritta. Ha anche commentato il comportamento di Fabregas, che a suo avviso lavora solo per sé stesso, senza pensare alla squadra. Capuano ha rilasciato queste parole durante un'intervista a Radio Crc, il partner ufficiale del Napoli.

A Radio Crc, partner del Napoli, è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano dove ha parlato anche degli allenatori di Serie A. Le parole di Capuano. Di seguito le sue parole: “ Negli ultimi anni sono successe tutta una serie di cose. A Taranto in due anni abbiamo fatto la storia, quei momenti rimarranno per sempre nella storia cittadina. L’errore clamoroso è stata quella parentesi a Trapani dove mi è stato promesso la luna e poi tutti sappiamo come è andata a finire. Quella causa l’ho stravinta per 3 a 0. Pensate che il dott. Vescovi, l’arbitro indicato dal club di Sicilia, ha votato contro di loro come dice la sentenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Eziolino Capuano: “Nel calcio esiste il risultato, il resto è aria fritta. Fabregas lavora per se stesso, non per la squadra”

