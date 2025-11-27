Per superare l’attuale impasse occorre che nel mondo si ricominci a produrre | il resto è aria fritta

C’è stato un periodo, non molto indietro nel tempo, in cui si favoleggiava sempre più insistentemente dell’esistenza di uno o più “Grandi Vecchi”. regista o registi di faccende dall”aspetto esteriore impenetrabile. Erano sempre al capezzale di ciascun paese, non escludendo il mondo intero, pervasi da propositi negativi. Cicerone non si sarebbe risparmiato a chiedere “cui bono?” ai giudici e a chi assisteva alla sua difesa di un presunto reo. E anche in quel caso la domanda, se non era retorica, poco mancava. In effetti la traduzione ad sententiam di quelle due parole è “chi ha tratto e può ancora trarre vantaggio” dal crimine in esame. 🔗 Leggi su Ildenaro.it