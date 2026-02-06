Questa mattina il gip di Potenza ha deciso di rinviare a giudizio 21 persone coinvolte nel processo “Ambiente svenduto”. Tra gli imputati ci sono anche l’ex governatore Vendola e i fratelli Riva, storici proprietari dello stabilimento di Taranto. L’accusa riguarda il presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento tra il 1995 e il 2012, quando l’impianto era nelle mani della famiglia Riva. La decisione apre un nuovo capitolo in una vicenda che ha tenuto banco negli ultimi anni, tra proteste e battaglie sul futuro dell

Il gip di Potenza Francesco Valente ha disposto il rinvio a giudizio per 21 imputati nell’ambito del processo “Ambiente svenduto”, relativo al presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto tra il 1995 e il 2012, periodo in cui l’impianto era gestito dalla famiglia Riva. Tra le persone chiamate a processo figura anche l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. La prima udienza è stata fissata al 21 aprile. Alla sbarra anche Nicola e Fabio Riva. Le richieste erano state avanzate dal procuratore della Repubblica facente funzioni di Potenza Maurizio Cardea insieme al sostituto procuratore Vincenzo Montemurro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex Ilva, a processo Vendola e i fratelli Riva

Approfondimenti su Ilva Riva

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ilva Riva

Argomenti discussi: Ex Ilva, siamo alla resa dei conti: scontro legale e crisi industriale; Processo Carlo Maria Capristo ed altri (corruzione in atti giudiziari - Caso ex Ilva di Taranto) (2.02.2026); ILVA di Taranto, inquinamento e morte; Acciaio, tutti i piani europei di Flacks con ex Ilva e British Steel.

Ex Ilva, a processo Vendola e i fratelli RivaNel mirino le presunte conseguenze ambientali e sanitarie delle emissioni prodotte dal complesso siderurgico di Taranto: la prima udienza fissata il 21 aprile a Potenza ... ilgiornale.it

Ex Ilva, inchiesta «Ambiente svenduto»: 21 imputati rinviati a giudizio, anche Riva e Nichi VendolaDi nuovo alla sbarra ex vertici, dirigenti e società del gruppo Riva. Il procedimento riapre il capitolo giudiziario sulle morti sul lavoro e sull’inquinamento a Taranto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il 21 aprile si apre un nuovo capitolo dell’inchiesta “Ambiente Svenduto” sull’ex Ilva di Taranto: a processo 21 imputati per le presunte emissioni nocive dell’acciaieria. Il gup di Potenza ha disposto il rinvio a giudizio. Tra gli imputati gli ex proprietari Nicola e Fa facebook