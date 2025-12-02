Ex Ilva Riva e Capogrosso condannati a risarcire 18 milioni al Comune per danno d' immagine

Diciotto milioni di euro per il Comune di Taranto. Fabio Arturo Riva e Luigi Capogrosso sono stati riconosciuti responsabili dei danni causati dall'inquinamento dell'ex Ilva a beni e mezzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, Riva e Capogrosso condannati a risarcire 18 milioni al Comune per danno d'immagine

