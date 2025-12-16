Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025 | numeri vincenti e quote Nessun 6 né 5+ centrati otto 5 da 21mila euro

Ecco i numeri vincenti e le quote delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025. Nessun 6 né 5+ sono stati centrati, mentre otto vincitori hanno ottenuto 21.000 euro con 5. Con aggiornamenti in tempo reale, questa pagina fornisce tutti i dettagli sulle estrazioni di martedì 16 dicembre 2025.

© Leggo.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati otto 5 da 21mila euro Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di martedì 16 dicembre 2025: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote,. Leggo.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. IPERRR 2036,00 EURO 10ELOTTO VINCITA NUMERI EXTRA Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e vincite in diretta su Fanpage ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, la diretta di oggi martedì 16 dicembre: tutti i numeri vincenti, quote e montepremi - Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025, in diretta su Il Messaggero. ilmessaggero.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.