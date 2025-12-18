Caso Amom | scatta lo sciopero per domani Cgil | Ormai la situazione è insostenibile
Domani, i lavoratori dell’Amom scenderanno in sciopero, manifestando il loro crescente malcontento. Dopo un incontro senza risultati in Regione, la situazione è diventata insostenibile, spingendo i dipendenti a manifestare il proprio disagio. La protesta evidenzia le difficoltà del settore e la necessità di interventi concreti per tutelare il lavoro e il futuro delle aziende coinvolte.
AREZZO Dopo l’infruttuoso incontro in Regione, i lavoratori dell’Amom hanno proclamato uno sciopero per domani. Tre ore di astensione dal lavoro, dalle 8 alle 11, con un presidio davanti ai cancelli della fabbrica di Badia al Pino, per chiedere chiarezza sul futuro dell’azienda e sicurezza per i posti di lavoro. "La situazione è ormai insostenibile – commenta Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil – Non riusciamo a intravedere una strategia concreta per contrastare la crisi dell’azienda. Settanta dipendenti, settanta famiglie, vivono un’incertezza crescente, mentre l’impresa registra un calo significativo di ordini e di fatturato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
