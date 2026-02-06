Ellen Pompeo e la chiamata con Eric Dane dopo la diagnosi | Gli ho detto ‘ Sono qui se vuoi parlare

Ellen Pompeo ha chiamato Eric Dane dopo aver saputo della sua diagnosi di SLA. L’attrice ha raccontato di avergli detto: «Sono qui se vuoi parlare». La loro amicizia è forte e Pompeo ha voluto far sentire il suo sostegno all’amico in un momento difficile.

Ellen Pompeo non è l'unica collega di Grey's Anatomy ad essere rimasta vicina a Eric Dane e ad aver parlato con affetto dell'amico. Poche settimane fa, intervistato da Parade, Patrick Dempsey ha detto di essere rimasto in contatto con Eric Dane e di sentirlo via messaggio per avere aggiornamenti sul suo stato di salute. Dempsey ha poi continuato: «Penso che sia stato incredibilmente coraggioso di fronte a questa terribile malattia. È una persona meravigliosa. Ha un grande senso dell'umorismo ed è molto intelligente. Mi è sempre piaciuto lavorare e stare con Eric». Infine, ha condiviso la preoccupazione per l'amico e la sua famiglia: «È straziante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

