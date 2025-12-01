Elezioni provinciali ufficiale Romoli unico candidato | 400 amministratori blindano la corsa al bis
La scadenza per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Viterbo ha confermato quanto era nell'aria. Nessuna sorpresa: Alessandro Romoli è l'unico candidato, per una “massiccia” operazione di convergenza politica.Quello che emerge dai dati raccolti alla chiusura delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
