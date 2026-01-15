Un percorso tra pittura potere e memoria | Mao Xuhui in mostra al Museo Grimani

Al Museo Grimani, si inaugura una mostra dedicata a Mao Xuhui, importante artista dell’avanguardia cinese contemporanea. Per la prima volta in Italia, l’esposizione propone un percorso che esplora i temi della pittura, del potere e della memoria attraverso le opere di Mao Xuhui, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua ricerca artistica e sul contesto culturale che la ispira.

