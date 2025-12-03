“ La natura ci chiama: oggi abbiamo risposto insieme ”. Con questo spirito si è svolta, presso la Casa Canonica di Melicucco, una giornata dedicata all’educazione ambientale che ha visto riuniti scuola, parrocchia, Carabinieri, Carabinieri Forestali e Amministrazione Comunale attorno a un obiettivo condiviso: sensibilizzare i più giovani alla tutela del territorio. L’incontro ha assunto i toni di un vero momento comunitario, intenso e partecipato. A dialogare con gli studenti sono intervenuti la Dirigente Scolastica Daniela Antonia Panzera, il parroco don Pasquale Galatà, il Comandante della Stazione Carabinieri di Melicucco Marco Spada, il Maresciallo Capo e Comandante del Nucleo Carabinieri Forestali Lidia Meduri, il Brigadiere Capo Giovanni Bufalo, l’Appuntato Scelto Giuseppe Fortugno e il professor Marco Nania, che ha moderato i lavori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco, istituzioni e scuola unite per educare al rispetto dell’ambiente