La polemica sulla sicurezza esplode ancora una volta. In Italia, molti osservano come la sinistra sembra restare in silenzio di fronte alla violenza degli anarchici e degli autonomi. Le critiche si fanno più dure, mentre la gente chiede che lo Stato intervenga con fermezza. La questione divide l’opinione pubblica e alimenta il dibattito politico.

Se c'è una cosa che gli italiani hanno capito è che per la sinistra lo Stato non può reagire alla violenza di anarchici e autonomi. La polizia e i carabinieri devono prendere le botte perché qualcuno si è inventato lo Stato fascista. Quando invece le camicie nere di questi tempi bui sono le loro. Insieme a caschi, mazze, molotov e bombe carta. Chiamano la libertà Askatasuna. Ma si traduce dichiarazione di guerra allo Stato liberale. La Salis tedesca finisce in carcere per quello stesso martello che è valso alla prode Ilaria italiana la poltrona dell'Europarlamento. E questo ci dà la misura di chi siamo davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco chi tifa per il crimine

HBO presenta “American Blue”, una serie che cambia il modo di raccontare i gialli.

Le terre rare rappresentano risorse fondamentali per molte industrie e tecnologie moderne.

“Abbiamo deciso di presidiare la sala conferenze per impedire che si aprano le porte a naziskin, Casapound e fascisti. Il nazismo e il fascismo non sono un’opinione o un’idea, ma un crimine!” Riccardo Ricciardi facebook