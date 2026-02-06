Ecco chi tifa per il crimine
La polemica sulla sicurezza esplode ancora una volta. In Italia, molti osservano come la sinistra sembra restare in silenzio di fronte alla violenza degli anarchici e degli autonomi. Le critiche si fanno più dure, mentre la gente chiede che lo Stato intervenga con fermezza. La questione divide l’opinione pubblica e alimenta il dibattito politico.
Se c'è una cosa che gli italiani hanno capito è che per la sinistra lo Stato non può reagire alla violenza di anarchici e autonomi. La polizia e i carabinieri devono prendere le botte perché qualcuno si è inventato lo Stato fascista. Quando invece le camicie nere di questi tempi bui sono le loro. Insieme a caschi, mazze, molotov e bombe carta. Chiamano la libertà Askatasuna. Ma si traduce dichiarazione di guerra allo Stato liberale. La Salis tedesca finisce in carcere per quello stesso martello che è valso alla prode Ilaria italiana la poltrona dell'Europarlamento. E questo ci dà la misura di chi siamo davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
