È Carnevale I carri dell' Orciolaia i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco | la mappa

È Carnevale I carri dell' Orciolaia i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco

Questa mattina le strade di Arezzo e dei paesi vicini si sono riempite di maschere e carri allegorici. La tradizione del Carnevale torna a vivere con le sfilate dei carri dell'Orciolaia, i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco. La gente si prepara a godersi un giorno di festa, tra colori, musica e divertimento.

Si rinnova la tradizione del Carnevale in terra d'Arezzo. Come ogni anno, la provincia si veste a festa per dare libero sfogo a feste, competizioni e sfilate coloratissime. Una tradizione che si rinnova e che dà vita a tradizioni secolari.Consuetudine vuole che l'avvio del Carnevale corrisponda.

