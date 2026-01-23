Due gravi incidenti sul lavoro in poche ore in Aburzzo l' Ugl | Bene il confronto nazionale ma l' urgenza resta

Due incidenti sul lavoro in Abruzzo nelle ultime ore evidenziano la persistente situazione di rischio. A Petrella Liri, un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito in un cantiere, mentre a L’Aquila un 38enne è precipitato da un’altezza. L'Ugl sottolinea l’importanza di un confronto nazionale, ma ribadisce che l’urgenza di garantire condizioni di sicurezza rimane prioritaria.

Due incidenti sul lavoro in poche ore si sono registrati in Abruzzo. Il primo a Petrella Liri, frazione di Cappadocia, dove un operaio di 59 anni è rimasto gravamente ferito in un cantiere a causa del ribaltamento di un mezzo meccanico; il secono a L'Aquila dove un operaio 38enne è precipitato da.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Due incidenti in poche ore in città: quattro auto coinvolte

Due incidenti in poche ore. Un'auto contro il muro, l’altra si ribalta: un morto e un ferito graveNelle ultime ore, due incidenti si sono verificati nelle vicinanze di Otranto, causando un morto e un ferito grave.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Strade della Valdelsa pericolose. Due incidenti gravi in poche ore; Incidenti sul lavoro in Emilia-Romagna, gravi due operai; Due gravi incidenti in A22: una persona è rimasta ferita dopo un terribile scontro tra un camion e un furgone; Doppio incidente in Vallata. Un pomeriggio di paura, due persone ricoverate.

Incidente sull’Asse Mediano di Cagliari: due feriti e traffico in tiltUn incidente stradale si è verificato questa mattina sull’Asse Mediano di Cagliari, dove un tamponamento ha coinvolto due veicoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Torricelli, in direzione del ... vistanet.it

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimiFerito un 19enne passeggero dell'auto, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dell'autobus. Sul posto vigili del ... baritoday.it

Diversi incidenti in meno di 24 ore, i più gravi a San Marco e a Russi. Serio infortunio in via Barchiesi per un operatore della multiservizi. - facebook.com facebook

Due incidenti mortali in Puglia durante la notte hanno causato la morte di tre persone e lasciato alcuni feriti gravi x.com