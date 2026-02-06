DS Independiente Medellín | Arizala? C’era il Milan prima dell’Udinese ma …

Federico Spada, direttore sportivo dell’Independiente Medellín, ha spiegato perché Juan David Arizala ha scelto l’Udinese invece del Milan. Il giovane terzino sinistro del 2005 avrebbe potuto approdare in Italia già prima dell’offerta dei friulani, ma alla fine ha optato per la società di Udine. La scelta ha sorpreso qualcuno, visto che il Milan era interessato da tempo, ma alla fine Arizala ha deciso di seguire altri percorsi. La trattativa si è chiusa nel calciomercato invernale, lasciando il

Come si ricorderà, nel corso dell'ultimo calciomercato invernale, il Milan aveva praticamente messo le mani su Juan David Arizala, classe 2005, terzino sinistro colombiano in forza al Deportivo Independiente Medellín. Quando, però, tutto lasciava presagire alla conclusione dell'operazione, sui 3 milioni di euro più bonus più percentuale sulla futura rivendita del calciatore sudamericano, l'Udinese si è inserita bruciando il Milan e portando il laterale mancino in Friuli. Cosa è successo? Perché il Diavolo non è riuscito a concludere l'operazione? Lo ha spiegato, oggi, a 'TuttoMercatoWeb', Federico Spada, direttore sportivo del Deportivo Independiente Medellín.

