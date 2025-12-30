Calciomercato Milan svolta nell’affare Arizala | l’Udinese è pronta a chiudere

Da pianetamilan.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese si avvicina alla conclusione dell'affare Arizala, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Dopo alcune difficoltà con il Milan, il club friulano sembra pronto a formalizzare il trasferimento del giocatore. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa appare ormai in fase di chiusura. Un possibile nuovo acquisto che potrebbe apportare novità alla rosa dell'Udinese nella prossima stagione.

Incredibile novità svelata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo i due esperti di calciomercato, l'Udinese sarebbe in chiusura per Arizala dopo i problemi col Milan. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan svolta nell8217affare arizala l8217udinese 232 pronta a chiudere

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, svolta nell’affare Arizala: l’Udinese è pronta a chiudere

Leggi anche: Mercato Milan, affare Arizala quasi in porto: ecco quanto costerà il laterale colombiano

Leggi anche: Scelto il sostituto di Dumfries, l’Inter è pronta a chiudere l’affare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

calciomercato milan svolta nell8217affareMercato Milan, Mike Maignan: sorprendente svolta in chiave rinnovo - La dirigenza rossonera è pronta a cambiare marcia nella lunga trattativa per provare a trattenere il portiere francese. msn.com

calciomercato milan svolta nell8217affareMilan, svolta clamorosa per il giocatore: addio immediato - Il calciatore del Milan lascia con effetto immediato il club allenato da Massimiliano Allegri. spaziomilan.it

Milan, svolta Maignan: pronta una super offerta per il rinnovo, ottimismo per il sì del portiere. Cifre, durata e dettagli del nuovo contratto - Cambia la situazione del francese che starebbe valutando la nuova proposta del club che lo vuole far diventare il più pagato della rosa con Leao. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.