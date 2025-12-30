Calciomercato Milan svolta nell’affare Arizala | l’Udinese è pronta a chiudere
L'Udinese si avvicina alla conclusione dell'affare Arizala, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Dopo alcune difficoltà con il Milan, il club friulano sembra pronto a formalizzare il trasferimento del giocatore. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa appare ormai in fase di chiusura. Un possibile nuovo acquisto che potrebbe apportare novità alla rosa dell'Udinese nella prossima stagione.
Incredibile novità svelata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo i due esperti di calciomercato, l'Udinese sarebbe in chiusura per Arizala dopo i problemi col Milan. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
