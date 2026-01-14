Ciliegi di via XX Settembre il Tar respinge la nuova richiesta di sospendere d' urgenza il taglio
Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione d'urgenza relativa al taglio dei ciliegi di via XX Settembre a Como. La delibera della giunta comunale che prevede l'abbattimento degli alberi resta quindi in vigore. La decisione conferma l'assetto attuale della gestione del patrimonio arboreo in quella zona.
La delibera della giunta del Comune di Como che prevede l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre resta, ad oggi, pienamente valida. E lo scenario che si palesa nella mattina di mercoledì 14 gennaio (giorno in cui era programmato il taglio) è quello di un intervento che, almeno sul piano. 🔗 Leggi su Quicomo.it
