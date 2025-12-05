I viola decisi a far valere il fattore campo Tolentino a Montefano con un Lovotti in più

TOLENTINO "Riaccogliamo con entusiasmo il ritorno del bomber Lovotti". Così Marco Romagnoli, presidente del Tolentino. Ritorno di fiamma del bomber argentino dopo la prima parte di stagione non esaltante con la Recanatese in D. È ormai prossima l’uscita dell’esterno offensivo Cappa, che lascerà il Tolentino in settimana, oltre quella già ufficializzata un paio di giorni fa del laterale difensivo Romoli. "C’è grande soddisfazione – aggiunge – per il ritorno di Lovotti, sappiamo come il ragazzo sia ancora fortemente legato alla nostra maglia e darà una grande mano al tecnico e al gruppo per tornare presto a vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

