Questa settimana in Divisione Regionale 1 si gioca un turno decisivo. Le formazioni di Forlì cercano punti importanti per salire in classifica, mentre si preparano a sfidare due squadre in difficoltà. L’Aics ospita l’International Imola, mentre Di Lorenzo saluta la squadra. Nel frattempo, a Cesena, il match di Scirea si prospetta come un’occasione da non perdere. La corsa ai playoff entra nel vivo.

Turno importante in Divisione Regionale 1, dove le due forlivesi, a caccia dei playoff, affrontano due pericolanti. Stasera alle 21 l’Aics ospita al Villa Romiti l’International Imola, formazione che può contare su alcuni veterani di indubbio valore come il lungo Lorenzini, il play Poluzzi e il forlivese Tommaso Colombo, oltre a un gruppo di giovani di qualità: i fratelli Roli, Noferini, Carbone, Di Antonio viaggiano tutti vicini alla doppia cifra di media e portano alla causa grande ritmo e intensità. A proposito di giovani, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio del divorzio tra Aics e Giampaolo Di Lorenzo, nella scorsa stagione alla guida della prima squadra, poi quest’ anno coach dell’Under 19 Gold e responsabile tecnico del settore giovanile; adesso allenerà Nocera in serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - DIVISIOINE REGIONALE 1. L’Aics ospita l’International Imola e saluta Di Lorenzo. Scirea a Cesena

Approfondimenti su International Imola

