Crans-Montana tragedia evitabile | tutti gli errori

L’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato numerose vittime, evidenzia errori evitabili come spazi chiusi, materiali infiammabili e uscite di emergenza inadeguate. Questo tragico evento si inserisce in una serie di incidenti che si sarebbero potuti prevenire attraverso adeguate misure di sicurezza e controlli più rigorosi. La prevenzione è fondamentale per evitare tragedie simili in futuro.

Spazi chiusi, 'botti', materiali combustibili, uscite inadeguate, sovraffollamento. L' incendio del locale di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato almeno 47 morti e centinaia di feriti e ustionati, non è un incidente "imprevedibile, ma l'ennesimo episodio di una lunga serie di disastri che si potevano evitare". A sostenerlo sono gli esperti della S ocietà italiana di medicina ambientale (Sima) e di Green Building Council Italia. Convinti che il disastro avvenuto in Svizzera la notte di Capodanno sia stata una "tragedia evitabile". Le immagini sono impressionanti: un locale sotterraneo affollatissimo, soffitti e rivestimenti in legno e materiali altamente combustibili, una scala stretta come unico collegamento con l'esterno.

