Bologna, 3 dicembre 2025 - . Aveva seguito Alberto Tomba su tutte le piste, fino a diventarne uno dei fotografi di riferimento, ma non aveva mai rinunciato anche a un’altra grande passione: il baseball. Così, con la sua reflex al collo, era diventato un punto di riferimento per la federbaseball e per la Fortitudo. Al Falchi, Renatone, era di casa Renato, 88 anni, originario di Cesena, da oltre mezzo secolo aveva scelto Bologna. Professore di Fisica, aveva insegnato anche all’Itis, capendo subito di avere un alunno eccellente: Andrea Amici, per anni il miglior sprinter dell’atletica azzurra, era stato un suo allievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Renato Ferrini, storico fotografo del Carlino e grande appassionato di sport