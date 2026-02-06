DIRETTA | Cesena Pescara 1-0 | gran gol di Berti bianconeri avanti dopo i primi 45 minuti

Nella prima frazione di gioco, il Cesena si porta avanti grazie a un bel gol di Berti. Il match si accende subito, con il Pescara che cerca di rispondere, ma al momento i bianconeri tengono il vantaggio. Berti, che aveva appena ricevuto il cartellino giallo, si fa perdonare con un’azione decisiva. La partita resta aperta e si aspetta la ripresa per vedere se il Pescara riuscirà a reagire.

FINE PRIMO TEMPO CESENA PESCARA 1-045+2': Berti serve Shpendi che calcia col destro ma trova l'esterno della rete45+1': terzo cartellino giallo per il Cesena, se lo becca Berti per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Due minuti ancora da giocare44': Olivieri in area serve Shpendi, il suo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

DIRETTA/ Cesena Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: si scende in campo! (Serie B, 6 febbraio 2026)Diretta Cesena Pescara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Manuzzi per il ventitreesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Cesena-Pescara: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cesena-Pescara di Venerdì 6 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

TvSei. . Pescara a Cesena senza Insigne. Gara da fresco ex per Corazza Questa sera alle 20:30 il Pescara giocherà a Cesena senza Insigne che ieri non è stato convocato in accordo con lo staff tecnico per proseguire un percorso di recupero individuale in vi facebook

Cils è match sponsor di Cesena-Pescara La cooperativa sociale multiservizi attiva dal 1974 abbinerà il proprio marchio alla gara che aprirà la 23^ giornata del campionato serie BKT Il comunicato ufficiale tinyurl.com/cils-match-spo… #DAIBURDE x.com