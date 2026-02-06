Detenuti volontari per pulizia ambientale | nuova iniziativa penitenziaria a conto di risorse89 caratteri

A Noto, alcuni detenuti si sono messi in gioco per pulire le spiagge e le aree pubbliche. L’iniziativa mira a coinvolgere i detenuti in attività di volontariato ambientale, trasformando il carcere in una risorsa per la comunità.

Un nuovo modello di gestione penale a Noto: i detenuti volontari per pulire spiagge e aree pubbliche A Noto, nel cuore della Sicilia meridionale, il carcere sta diventando una “risorsa”. Lo fa capire con un’operazione innovativa, iniziata a partire da un’idea di riconciliazione sociale: i detenuti volontari partecipano a lavori di pubblica utilità, senza costi per i comuni o gli istituti di riferimento. Il progetto, denominato *“Rerum Natura – La carovana di Iaso”*, è stato presentato in una conferenza dei servizi all’interno della Casa di Reclusione di Noto, con l’interessamento di sindaci, autorità locali e rappresentanti della politica penitenziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, Plastic Free Onlus riprende le attività di volontariato dedicandosi alla pulizia di spiagge e giardini.

Argomenti discussi: Carcere Due Palazzi, sit-in contro la chiusura dell'Alta sicurezza e il trasferimento coatto dei detenuti. Minuto di silenzio per...

Il carcere diventa risorsa, detenuti volontari per pulire spiagge e luoghi pubbliciNon più solo un luogo di isolamento, ma un laboratorio di civiltà. La Casa di Reclusione di Noto apre le porte al territorio con un progetto che mira a cambiare il volto della gestione penale in provi ... siracusaoggi.it

A Torino detenuti e volontari per ripulire le sponde del PoUn'azione di pulizia e sensibilizzazione lungo le sponde del fiume Po. Protagonisti saranno, sabato prossimo, volontari e detenuti in permesso premio provenienti dagli istituti penitenziari di Torino ... ansa.it

ALBA (CN) - 31 Gennaio 2026 i volontari CRIVOP ITALIA ODV sezione di Cuneo, incontrano la direzione della Casa Lavoro (carcere di Alba) per organizzare eventuali permessi premi per i ristretti. #crivopitaliaodv #volontariato #assistenza #detenuti #carcere facebook

Detenuti del carcere di Bolzano impiegati su base volontaria per lavori socialmente utili. Il protocollo d'intesa che dà il via all'iniziativa è stato firmato oggi nella casa circondariale di via Dante #ioseguoTgr @TgrRai x.com