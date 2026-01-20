Valentino, scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, è stato uno dei più grandi stilisti italiani. Celebre per il suo stile elegante e raffinato, ha creato alcuni dei wedding look più memorabili, indossati da spose di fama internazionale e membri della royalty. La sua eredità rimane un punto di riferimento nel mondo della moda nuziale, distinguendosi per sobrietà e classe senza tempo.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Gli abiti da sposa firmati da Valentino stesso sono uno spettacolo a cui molte celeb, tra reali e icone del cinema, non hanno voluto rinunciare: parliamo di capi unici che restano simboli senza tempo dell'arte dell'alta moda e della narrazione personale del grande maestro della couture, esprimendo un concetto di eleganza che supera tendenze e mode stagionali, fornendo una memoria estetica eterna del bello. Per omaggiare il signore del rosso, ecco una carrellata di suoi abiti bianchi leggendari che hanno reso felici, e dunque ancor più meravigliose le spose di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino, il più amato dalle spose: dalle royal alle celeb, i wedding look più memorabili creati dal maestro dell'eleganza

Non un semplice collarino. Il choker è di nuovo il girocollo più amato dalle celebIl choker, o collarino, è tornato a essere un accessorio di tendenza tra le celebrità.

Il look con la gonna scozzese amato dalle celeb è il più semplice e chic da copiare sotto l'alberoLa gonna scozzese, simbolo delle Highlands, è ormai un must tra le celebrity, grazie alla sua versatilità e stile senza tempo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lo stilista Valentino, il più amato da principesse e regine; Valentino Rossi: Mio padre plagiato, non lo sento più. Graziano: Mi sposo e lo invito; Addio Valentino, lo stilista più amato; È morto Valentino Garavani, l’Ultimo Imperatore della moda italiana fatta a mano.

Valentino - The Last Emperor: le scene più belle del documentario più onesto e sfacciato che sia mai stato realizzato nel mondo della moda - Nel 2008 Matt Tyrnauer gira uno dei documentari più belli del fashion system offrendo il ritratto più sincero e intimo del (vero) Valentino Garavani. Ecco 5 sequenze che ancora ricordiamo ... vanityfair.it

Valentino e Roma: il luogo che amava più di ogni altro (non è quello che si immagina) - Valentino Garavani ci ha lasciato all'età di 93 anni, e con lui sembra chiudersi un'epoca, ovvero quella dell'alta moda come sogno, rito e promessa di bellezza: ma nel ... msn.com

Com’è nato il Rosso #Valentino, colore amato da regine e star del cinema x.com

Gwyneth Paltrow sulla morte di Valentino: “Sono stata così fortunata ad aver conosciuto e amato Valentino, il vero uomo, in privato. L’uomo innamorato della bellezza, della famiglia, delle sue muse, dei suoi amici. I suoi cani, i suoi giardini e una bella storia di - facebook.com facebook