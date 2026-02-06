Dal Medioevo al Seicento | al Museo Kronos un percorso tra codici e mappe

Da ilpiacenza.it 6 feb 2026

Dal Medioevo al Seicento, il Museo Kronos di Piacenza apre le sue porte con una mostra dedicata a codici e mappe antiche. I visitatori possono sfogliare manoscritti e cartografie risalenti a diversi secoli, toccando con mano pezzi unici che raccontano storie di epoche passate. L’esposizione, intitolata

Il Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza propone l’iniziativa "Al Museo Kronos, tra codici e mappe", un’esperienza culturale che intreccia scrittura, arte, storia e conoscenza, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire il patrimonio archivistico e librario del museo attraverso due opere.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

