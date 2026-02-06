Dal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum la salsa di pesce amata dagli imperatori Scoperta archeologica senza precedenti

Un team di archeologi ha individuato una nave romana affondata nel Mar Ionio. La nave trasportava grandi quantità di garum, la famosa salsa di pesce che gli antichi romani amavano molto. La scoperta, fatta durante uno scavo subacqueo, apre una finestra sul passato e ci permette di capire meglio come viaggiavano e cosa consumavano gli imperatori romani. La nave è rimasta sepolta sul fondale per secoli, ma ora si mostra in tutta la sua imponenza, portando alla luce un pezzo di storia mediterranea.

Il Mar Ionio ha deciso di regalarci una storia che porta il profumo del mare e dell’Impero romano, e a raccontarcela è una nave che trasportava garum affondata secoli e secoli fa lungo le rotte del Mediterraneo. Ma quella che ci narra non è soltanto il ricordo di un’epoca passata e gloriosa per Roma, ma è anche un capitolo di vita quotidiana, che passa anche e per forza da uno dei condimenti più amati dai latini. LEGGI ANCHE: Zhanna Kadyrova: «L’Ucraina è viva e continua a creare cultura» Dal Mar Ionio riemerge un’antica nave romana che trasportava garum. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

Una nave romana con molte anfore è stata trovata nel Mar Ionio, al largo delle coste pugliesi.

Le acque del Mar Ionio prospicenti Gallipoli custodivano un segreto da quasi duemila anni: l'inabissamento di una grande nave oneraria di epoca tardo-imperiale con il suo carico di anfore. La scoperta è avvenuta

Scoperta straordinaria nel Mar Ionio Individuato al largo di Gallipoli un relitto romano con carico di anfore per il garum. Il ritrovamento, avvenuto a giugno 2025, è stato tenuto segreto fino a oggi per tutelare il sito.