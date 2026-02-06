Da Rivabella alle Olimpiadi in mondovisione La nota star pronta a esibirsi sul palco di Milano-Cortina

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ci sarà anche una star molto conosciuta a Rimini. Si esibirà sul palco, portando il suo talento in una manifestazione che attirerà milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua partecipazione è stata annunciata poco fa, creando grande attesa tra i fan e gli appassionati di sport.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si esibirà anche una star molto conosciuta a Rimini. Si tratta di Lucia Blanco, coreografa e insegnante di danza che, per ben due anni consecutivi, ha ipnotizzato il pubblico direttamente dal palcoscenico del Mamì Bistrot di Rivabella.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

