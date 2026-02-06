Da Genova a Rimini in meno di un' ora startup lancia il volo che sostituisce l' auto | attesa per le tariffe

Una startup italiana pronta a rivoluzionare gli spostamenti tra Nord e Centro Italia. Il 13 febbraio partirà il primo volo di AirIdea, che collega in meno di un’ora Genova a Rimini. La compagnia si propone come alternativa più veloce e comoda all’auto, con tariffe ancora da definire. L’obiettivo è ampliare presto il servizio anche verso Sardegna e Corsica.

Da Genova a Rimini in meno di un'ora. Il prossimo 13 febbraio segnerà il debutto di AirIdea, una startup tutta italiana, con base operativa a Genova, che collegherà il Nord e il Centro Italia, Rimini compresa, con un occhio alla Sardegna e alla Corsica."Boutique Airline" per città medie

