Rimini sostituisce tutti gli autovelox | le ultime novità e cosa cambia Ci sarà una nuova postazione fissa

Rimini installa quattro nuovi autovelox fissi di ultima generazione, uno in più rispetto al passato. La città sostituisce i vecchi apparecchi con modelli più moderni e più precisi. La novità riguarda tutte le strade principali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti. I nuovi autovelox sono già operativi e monitorano costantemente la velocità dei veicoli in tempo reale. I cittadini e gli automobilisti devono fare attenzione ai nuovi punti di controllo, che saranno segnalati con segnali ben visibili. La polizia locale ha annunciato che

I lavori di installazione delle nuove apparecchiature prenderanno il via a partire dall'inizio di febbraio. Arriva una nuova postazione fissa di rilevamento Arrivano i nuovi autovelox fissi di ultima generazione e saranno quattro, uno in più rispetto al passato. Il Comune di Rimini ha deciso di rafforzare il sistema di controllo della velocità sulle strade cittadine con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale. La giunta comunale ha approvato, nell'ultima seduta, l'installazione di una nuova postazione fissa di rilevamento in via Melucci e la sostituzione degli autovelox presenti nelle tre postazioni già operative in via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide, che saranno aggiornate con impianti di ultima generazione.

