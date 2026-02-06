Cuore | troppi italiani trascurano la prevenzione il caso delle donne

In Italia, le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte. Nonostante tutto, molte persone, soprattutto le donne, continuano a trascurare i controlli e a sottovalutare i segnali di rischio. Spesso aspettano troppo, rimandando visite e diagnosi che potrebbero salvare la vita. La prevenzione resta un passo fondamentale, ma molti italiani preferiscono ignorarla.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, eppure molti connazionali sottovalutano i rischi e rimandano i controlli al cuore. Il 20% non si sente a rischio di patologie cardiache, mentre più del 40% si dichiara poco o nulla informato e oltre un terzo degli italiani ammette difficoltà pratiche nell’adottare comportamenti salutari. E a preoccuparsi meno del proprio cuore sono le donne. Il sondaggio. Sono i risultati del sondaggio condotto da Doctolib su oltre 2.700 persone tra 18 e 70 anni. Tra i motivi che frenano dall’adottare comportamenti corretti di prevenzione, le donne lamentano mancanza di tempo e carichi familiari, mentre gli uomini citano più spesso costi e tempi di attesa delle visite, insieme alla mancanza di sintomi da cui deriva la percezione di non essere a rischio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

