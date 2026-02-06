Cultura e borghesia si rinnovano insieme a Avellino | il caso del rinnovamento urbano98 caratteri

A Avellino, nel centro della provincia di Napoli, si sta vivendo una piccola rivoluzione culturale. La rinnovata biblioteca del borghese diventa il simbolo di un cambiamento che coinvolge anche il modo di essere classe dirigente. La città prova a riscrivere le sue radici e il suo futuro, puntando sulla cultura come strumento di rinnovamento sociale.

**Avellino, la biblioteca del borghese: un’esperienza culturale per riscrivere il ruolo della classe dirigente** A Avellino, nel cuore della provincia di Napoli, un’esperienza unica sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo l’identità sociale, la cultura e il ruolo della borghesia nel nostro Paese. La mostra “La Biblioteca del Borghese”, tenuta alla Biblioteca Provinciale di Avellino, è il punto di partenza per un’analisi critica della trasformazione del ceto medio e del suo rapporto con la società. La mostra, curata dal professor Toni Iermano, presenta il fondo librario della famiglia Capone, costituito da oltre 30.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella Biblioteca della famiglia Capone le trasformazioni della società meridionale, Iermano: così la borghesia ha smesso di produrre ideeLa borghesia ha perso la sua funzione di motore della società, non riesce più a produrre idee, non investe più nella cultura e nell'etica ma si limita all'omologazione al benessere in contrasto con l ... corriereirpinia.it

