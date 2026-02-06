Crystal Palace Glasner | Mateta ha un problema al ginocchio da novembre ma ha voluto continuare a giocare

Oliver Glasner ha confermato che Jean-Philippe Mateta ha un problema al ginocchio da novembre. Nonostante il dolore, l’attaccante francese ha deciso di continuare a scendere in campo. Glasner ha spiegato che la decisione di Mateta di giocare non è stata facile, ma il giocatore ha voluto aiutare la squadra. Nel frattempo, il Crystal Palace si prepara alla prossima partita, anche senza un possibile trasferimento al Milan che non si è concretizzato.

Nell'ultimo giorno della recente finestra invernale di calciomercato è saltato, come ormai noto, il trasferimento di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan. In due giorni di visite mediche approfondite, infatti, a Londra, il club rossonero non è stato confortato dagli esiti di un esame al ginocchio di Mateta, fatto svolgere per vederci chiaro sulla sua tenuta e, per quello, ha deciso di non finalizzare la trattativa con le 'Eagles'. Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato a 'Sky Sports' del mancato approdo di Mateta al Milan. "Ha un problema al ginocchio da novembre", ha rivelato il tecnico austriaco, "ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito".

