Crosetti boccia la Juventus di Spalletti | Bianconeri già alla cerimonia di chiusura Il messaggio nettissimo

La Juventus di Spalletti si avvia verso il fallimento stagionale. Crosetti non ha dubbi: i bianconeri sono già alla fine, dopo l’eliminazione contro l’Atalanta. Il suo tweet è chiaro: la squadra sembra già pronta per la cerimonia di chiusura.

Crosetti boccia pesantemente l'eliminazione contro l'Atalanta, un tweet che fotografa il fallimento del primo obiettivo stagionale. Il rumore dell'eliminazione dalla Coppa Italia continua a produrre echi pesantissimo. La sconfitta per 3-0 maturata al Gewiss Stadium contro l'Atalanta non ha lasciato solo ferite tecniche nella squadra di Luciano Spalletti, ma ha aperto una voragine di critiche sulla reale consistenza del progetto avviato in questa stagione. Crosetti boccia i bianconeri: il messaggio. Tra i commenti più taglienti apparsi nelle ultime ore, spicca quello di Maurizio Crosetti.

