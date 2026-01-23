Sabatini commenta la vittoria europea della Juventus, sottolineando l'importanza di essere soddisfatti ma anche di migliorare nel gioco. L'ex dirigente evidenzia la sofferenza iniziale e la reazione della squadra, avvertendo l'importanza di prepararsi al meglio in vista del match contro il Napoli. Un’analisi sobria e obiettiva che invita a riflettere sui passi avanti necessari per affrontare le sfide future.

Sabatini analizza il successo europeo: sofferenza iniziale, reazione decisiva e il monito per il big match contro il Napoli. Sandro Sabatini offre una disamina lucida della vittoria della Juventus sul Benfica attraverso il suo canale YouTube, definendola una gara dai due volti risolta dalla forza nervosa dei singoli. Il giornalista riassume il match dell’Allianz Stadium con una formula decisamente efficace, parlando di un quarto d’ora iniziale giocato da grande squadra seguito da una lunga fase di gestione. I bianconeri hanno sofferto tatticamente nella prima frazione, messi in seria difficoltà dalle letali ripartenze disegnate da José Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini nettissimo sulla Juventus di Spalletti: «Bisogna essere soddisfatti ma giocare bene è un’altra cosa». Poi avverte in vista del Napoli

Leggi anche: Cabrini avverte la Juventus: «Giocare a Napoli è una trasferta diversa, quello stadio può darti pressione». Poi parla anche dell’Italia

Leggi anche: Sabatini, il commento sulla decisione del VAR di ieri sera. Poi il focus già su Napoli Juve: «Spero che il pubblico non fischi Spalletti»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

DIBATTITO dopo la VITTORIA della JUVENTUS Spalletti si ARRABBIA in diretta #seriea

Sabatini: Spalletti non ha detto la cosa più importante che alla Juventus manca un centravanti. David non è…Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Cagliari: Nelle interviste del post partita Spalletti ha parlato di una rondine che non ... tuttojuve.com

Juventus, il rigore di David fa ancora discutere. Sabatini e Ordine contro Spalletti: Allusioni fuori dalla realtàI due giornalisti rispondono alle parole del tecnico bianconero: prosegue il botta e risposta a distanza dopo il penalty sbagliato dal canadese ... sport.virgilio.it

Antonio #Conte impreca, protesta e scaglia un pallone in curva: «Vergognatevi», urlato più volte agli arbitri, per un rigore nettissimo che #Doveri avrebbe dovuto fischiare immediatamente. #InterNapoli 2-1 #Napoli #Bandesciem - facebook.com facebook