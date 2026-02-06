Crisi e immobilismo politico l’intervento di Dispenza | Il tempo è scaduto

La città aspetta da troppo tempo che le cose cambino. Dispenza non ha mezzi termini e denuncia l’immobilismo di chi, invece di agire, preferisce mantenere lo status quo. Il politico ha chiuso la porta a ogni possibile soluzione, lasciando la città in balia di problemi economici e sociali che si aggravano giorno dopo giorno. La gente chiede risposte, ma sembra che nessuno voglia ascoltare. Ora, il momento di cambiare è arrivato, dice Dispenza, e non si può più aspettare.

Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce di Area Progressista, in una nota diffusa dopo le ultime vicende politiche locali. “È scaduto – prosegue Dispenza – per chi non ha saputo intercettare la voglia di cambiamento che, nonostante tutto, resiste nell’indifferenza e nell’acquiescenza, terreno fertile dell’impunità. È scaduto per chi, attardandosi, resterà soffocato da logiche di potere che guardano solo alla difesa di spazi personali, anche se piccoli e condizionati da chi comanda davvero”. “È scaduto il tempo per chi pensa – conclude Dispenza – che Agrigento debba morire così, sepolta da problemi, ritardi, vergogna e ridicolo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Dispenza Crisi Duello politico infuocato, Dispenza: "Chiudere la stagione degli attacchi gratuiti" Sollicciano, inferno senza fine. Il garante: "Allarme rientrato. Rimane l’immobilismo politico" Il incendio di Capodanno a Sollicciano si è spento rapidamente, ma la questione del carcere rimane aperta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dispenza Crisi Argomenti discussi: IL COMMENTO Il paese e l’immobilismo cronico; L’Italia frana mentre il governo trama sul Ponte; Eboli, Sinistra Italiana lancia l’allarme: serve una svolta politica contro l’immobilismo; Dimissioni del Comitato di sorveglianza di Abc: Profonda crisi politica e amministrativa. IL COMMENTO Il paese e l’immobilismo cronicoDI ANTIMO PUCA Gravi ritardi e Mancati collaudi delle opere. Criticità. Assist troppo ghiotti non faticano troppo a mettere in rete un pallone a porta sguar ... ilgolfo24.it Eboli, Sinistra Italiana lancia l’allarme: serve una svolta politica contro l’immobilismoSinistra Italiana Eboli interviene sulla crisi amministrativa, bocciando i tatticismi e proponendo un cantiere programmatico per un centrosinistra alternativo alle destre ... infocilento.it Latina Bene Comune denuncia l’immobilismo dell’amministrazione: rischio depotenziamento dei servizi pubblici e aumento dei costi per i cittadini facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.