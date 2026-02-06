La neve facile rende difficile lo sci per gli atleti, mentre quella dura permette di fare una scrematura più efficace. È un dettaglio importante anche per la preparazione degli sci, che può fare la differenza durante la gara.

“La neve è un po’ troppo facile in questi giorni, speriamo per la gara sia più dura”. Giovanni Franzoni parlava così al parterre della pista Stelvio di Bormio, teatro delle gare di sci alpino maschile (ma anche di skimo) per i Giochi di Milano Cortina 2026. Ma cosa si intende esattamente per “neve facile” e “neve difficile”? È un gergo che usano gli atleti, un’espressione che può apparire chiara ma può anche trarre in inganno. Intanto chiariamo subito: la neve morbida e polverosa, anche poco bagnata e che tanto piace agli sciatori “della domenica”, anche se di livello tecnico elevato, non è l’ideale per nessun atleta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa si intende per neve facile o difficile? Il glossario per orientarsi

Approfondimenti su Neve Facile

L'articolo analizza le potenziali strategie del Milan nel calciomercato di gennaio, evidenziando i possibili acquisti e cessioni.

La “posa in opera” si riferisce alla corretta installazione e messa in funzione di materiali e componenti nelle costruzioni o ristrutturazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Neve Facile

Argomenti discussi: Attacco preventivo: cos’è e quando è legittimo; Campagne di richiamo airbag Takata: verifica ora se il tuo veicolo è coinvolto; Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti; Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola.

Cosa si intende per neve facile o difficile? Il glossario per orientarsiLa neve facile è nemica degli atleti, mentre sciare sul duro fa molta scrematura sugli atleti. Questo è importante anche sulla preparazione degli sci ... msn.com

Cosa si intende veramente con Colesterolo AltoScopri cosa si intende veramente con colesterolo alto e come influenza la salute cardiovascolare nel tuo corpo. microbiologiaitalia.it

Cosa si intende per straining sul luogo di lavoro Quando lo stress al lavoro diventa straining Lo straining è uno stress forzato che peggiora le ... facebook