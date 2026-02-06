Cosa c’è di vero nella notizia dell’arresto di Alex Saab

Arrivano conferme e smentite sull’arresto di Alex Saab, l’uomo d’affari venezuelano legato al regime di Maduro. Mentre alcune fonti sostengono che sia stato effettivamente catturato, altre parlano di non averlo ancora localizzato. La vicenda resta tutta da chiarire, anche perché Saab è coinvolto in diversi casi, tra cui la liberazione di Alberto Trentini. La notizia ha fatto subito il giro delle agenzie, ma ancora non c’è una versione ufficiale definitiva.

Sulle sorti dell'ex ministro del regime di Maduro, coinvolto anche nella liberazione di Alberto Trentini, ci sono due versioni diverse: una più credibile dell'altra Negli ultimi due giorni si sono susseguite notizie contrastanti su Alex Saab, l'ex ministro dell'Industria del regime venezuelano di Nicolás Maduro. Alcuni media hanno detto che Saab è stato arrestato in Venezuela, ma il suo avvocato, Luigi Giuliano, per ora ha smentito: ci sono ragioni però per avere dubbi sulle dichiarazioni di Giuliano, anche se per ora nessuna delle due versioni ha ottenuto conferme solide. In tutto questo non si sa dove sia Saab. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Cosa c'è di vero nella notizia dell'arresto di Alex Saab

