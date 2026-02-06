Correntismo e gestione partitica | un cancro che la riforma spazza via
Con la nuova riforma sulla separazione delle carriere, il governo punta a mettere fine a uno dei problemi più radicati della giustizia italiana. La misura mira a impedire che la magistratura venga influenzata da interessi politici o da altri poteri dello Stato. Con questa mossa, si spera di rafforzare l’indipendenza dei giudici e di eliminare le vecchie logiche di gestione partitica. La strada è ancora lunga, ma il passo avanti sembra deciso.
Con la separazione delle carriere non si vuole attrarre la magistratura sotto il controllo di altri poteri statali. I due Consigli superiori previsti dal testo garantiranno il corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Con l’approssimarsi della scadenza referendaria si assiste a un notevole accentuarsi della verve polemica da parte del fronte del No verso la riforma costituzionale propugnata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal ministro ella Giustizia, Carlo Nordio, soprattutto nella parte in cui si sostiene che la separazione delle carriere giudiziarie altererebbe il ruolo assegnato dalla Costituzione al pm. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il referendum del 22 e 23 marzo riguarda la riforma della giustizia, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e al superamento del correntismo.
