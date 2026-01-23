Referendum Orrù | sì alla riforma per definire i ruoli davanti ai cittadini e superare il correntismo

Il referendum del 22 e 23 marzo riguarda la riforma della giustizia, con particolare attenzione alla separazione delle carriere e al superamento del correntismo. Orrù esprime il proprio sostegno al voto favorevole, sottolineando come queste modifiche possano migliorare la trasparenza e l’affidabilità del sistema giudiziario, definendo chiaramente i ruoli dei soggetti coinvolti e riducendo le influenze di correnti interne.

“ Ho scelto il Sì ” al referendum sulla riforma della giustizia in programma il prossimo 22 e 23 marzo “ perché la separazione delle carriere e il superamento del correntismo rendono il processo più affidabile, definendo, anche nella percezione dei cittadini, i ruoli dei soggetti che lo animano ed evitando che siano i rappresentanti dei pubblici ministeri a decidere le progressioni di carriera dei giudici e viceversa “. Lo dice in una intervista al quotidiano Il Dubbio, Raimondo Orrù vice procuratore onorario, membro del Comitato Sì Riforma presieduto da Nicolò Zanon. “Chi giudica deve avere ruolo e organi di controllo distinti da chi accusa: è una scelta di trasparenza, non di schieramento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum e riforma costituzionale, la Camera Penale di Firenze in piazza per dare informazioni ai cittadiniIl prossimo 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze sarà in piazza per illustrare ai cittadini i vantaggi della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

