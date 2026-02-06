Fabirizo Corona fa ricorso contro l'ordinanza che ha bloccato i video su Signorini

Fabrizio Corona ha deciso di fare ricorso contro l’ordinanza che ha bloccato i suoi video. La decisione arriva dopo che il 26 gennaio, un’ordinanza ha fermato la diffusione dei contenuti, su richiesta degli avvocati di Alfonso Signorini. Corona non ci sta e ha scelto di contestare la misura in tribunale.

Fabrizio Corona fa ricorso contro l'ordinanza che ha bloccato i suoi video, lo scorso 26 gennaio, su istanza degli avvocati di Alfonso Signorini. Al centro del reclamo la "libertà di espressione" e l'opposizione a qualsiasi "censura preventiva".

