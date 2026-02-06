Coppa di Francia | Marsiglia Lione e Lens vanno avanti il Reims l' unica rimasta di Ligue2

Marsiglia, Lione e Lens avanzano ai quarti di finale della Coppa di Francia. Quasi 8.000 tifosi avevano seguito le prime partite, ma ora sono rimasti solo in otto. Tra le squadre di Ligue 1 ancora in corsa, il Reims è l’unica a rappresentare la Ligue 2. Le partite si sono fatte sempre più intense e nessuno si aspettava che alla fine rimanessero così poche squadre in gioco.

Marsiglia (Francia) 6 febbraio 2026 - Sono partiti in circa 8000 in questa stagione di Coppa di Francia, ma dopo le partite di questa settimana ne sono rimaste solo otto, le migliori di questa edizione. "La coppa dove tutto è possibile" ha completato il suo undicesimo turno e si avvia al suo finale con diverse big già eliminate e altre che si sono aggiunte a loro in questo turno, mentre formazioni delle divisioni inferiori sono ancora in corsa. Marsiglia, Lione, Lens e Strasburgo in Ligue 1 si contendono titolo e Champions League, mentre qui possono giocarsi le loro chance di sollevare un trofeo senza il Psg, eliminato già ai sedicesimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La notte degli ottavi della Coppa di Francia si anima con due grandi sfide.

Questa sera si gioca la sfida tra Reims e Le Mans, due squadre di Ligue 2, negli ottavi di finale di Coppa di Francia.

Coupe de France: Marseille, Lyon, and Lens advance, Reims the only Ligue 2 contenders left.After reaching the final last year, Stade Reims is dreaming of a repeat despite being relegated. The quarter-finals feature a big match between Lyon and Lens. sport.quotidiano.net

Coppa di Francia, Strasburgo ai quarti di finale: eliminato anche il Monaco facebook

Coppa di Francia, #Strasburgo ai quarti di finale: eliminato anche il #Monaco x.com