La notte degli ottavi della Coppa di Francia si anima con due grandi sfide. Lione e Lens si candidano come protagonisti, mettendo a rischio le certezza delle squadre più forti. Le partite si giocano mercoledì 4 febbraio e tutto può cambiare in un attimo, tra gol, emozioni e sorprese.

La Coppa di Francia si prende la scena nella serata di mercoledì 4 febbraio, con un programma fitto che promette di rimescolare le gerarchie del calcio transalpino attraverso gli ottavi di finale. La competizione più affascinante di Francia entra nel vivo, mettendo di fronte ambizioni di gloria e sogni di imprese storiche in una serie di sfide incrociate che non lasciano spazio a calcoli tattici esasperati. La schedina consigliata. DATA PARTITA PRONOSTICO 04022026 20:30 Lione – Laval Multigol 2 – 5 squadra casa 04022026 20:30 Lorient – Paris FC Gol 04022026 20:30 Nizza – Montpellier Squadra casa vince almeno un tempo 04022026 20:30 Tolosa – Amiens Combo 1 + Multigol 2 – 5 04022026 21:00 Troyes – Lens Combo X2 + Over 1,5 L’ Olympique Lione apre i cancelli del Groupama Stadium per affrontare il Laval, una sfida che sulla carta vede i padroni di casa nettamente favoriti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Coppa di Francia: Lione e Lens guidano la notte degli ottavi

Approfondimenti su Lione Lens

La prima giornata dei trentaduesimi di finale della Coppa di Francia si accende con l’ingresso delle squadre di Ligue 1.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lione Lens

Argomenti discussi: Endrick si è lasciato il Real Madrid alle spalle: tripletta al Metz e impatto fulminante in Ligue 1; Il Psg soffre, ma espugna Strasburgo. Luis Enrique torna in vetta alla Ligue 1; Endrick devastante con il Lione: quattro gol nelle prime tre partite, i dettagli dell'affare col Real Madrid; Endrick si è preso la Francia e il Lione: tripletta contro il Metz, ora Fonseca se lo gode.

Lione-Lavallois: dove vedere la partita in streaming gratisSegui Lione-Lavallois in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match ... msn.com

Coppa di Francia, avanza anche il Lione di Fonseca: il quadro dei 32esimi e chi si è qualificatoAnche il Lione di Paulo Fonseca procede in Coppa di Francia superando 3-0 il modesto Saint-Cyr Collonges: decidono le reti di Abner al 52' e di Sulc all'85' ed al 90'. Avanza anche il Rennes che ha ... m.tuttomercatoweb.com

Coppa del Mondo di SCI ALPINO PARALIMPICO - Meribel (Francia) - Le Fiamme Gialle chiudono la sesta tappa del circuito con l'eccellente bottino di 4 podi nella categoria vision impaired! Giacomo Bertagnolli ha conquistato complessivamente 2 vittorie ed 1 - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO PARALIMPICO - Meribel (Francia) - Le Fiamme Gialle chiudono la sesta tappa del circuito con l'eccellente bottino di 4 podi nella categoria vision impaired! x.com