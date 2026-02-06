Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna a parlare di sicurezza, un tema che sembra aver preso il sopravvento sulla scena politica. Mentre il campo largo cerca un candidato forte per le prossime elezioni, Conte si concentra sulla sua ossessione per la tutela delle persone e delle strade. Le sue parole sono chiare: vuole affrontare i problemi di ordine pubblico e rassicurare gli italiani. La discussione sulla sicurezza diventa così uno dei punti centrali del suo discorso, anche se ancora non si vede una strategia definita per le prossime sfide elettorali.

Come sanno anche i sampietrini, il campo largo è alla ricerca di un leader per le prossime elezioni politiche. E come non tutti i sampietrini sanno, Giuseppe Conte è uno che potrebbe anche farcela. Il suo partito, intendiamoci, incidentalmente il M5s, è sempre aspirazionale, nel senso che aspira a ricoprire un ruolo centrale laddove il populismo non funziona più come una volta. Quindi, renzianamente, è immerso in un passato mitologico, in una retrotopia perenne. Conte invece, ed è un mistero misterioso, sembra essere sempre competitivo; competitivo dentro il campo largo, ma pure fuori. È più forte Conte del M5s. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Conte e quell’ossessione paraleghista per la sicurezza

Approfondimenti su Conte Paraleghista

Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza, ha sempre avuto una forte attenzione per la bellezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Paraleghista

Argomenti discussi: Il Pd ha le visioni: Quell’angelo è la Meloni; Il volto di Meloni su un angelo in una basilica romana. La premier ironizza, imbarazzo in Vicariato.

Il Pd ha le visioni: «Quell’angelo è la Meloni»Allarme antifascista al Nazareno per un cherubino restaurato in San Lorenzo in Lucina: «Somiglia troppo al premier, Giuli intervenga». L’interessata scherza: «Non sono io». Il rettore: «Niente politic ... panorama.it

Atif, studente con l'ossessione per il «rivale». Era convinto che Abu corteggiasse la sua ragazza, l'sms: «Ora ti sistemo io»Da una parte lo studente impegnato, i buoni voti, la frequenza scolastica regolare e la passione delle navi. Dall'altra quell'ossessione: la sua ragazza e l'altro, l'egiziano Abanoub, che tutti ... corriere.it

Questo calcio non ci appartiene ! Quello che dice Conte che per tutta Italia è una scusa perché a parlare è l’allenatore del Napoli, in realtà è una questione che hanno sollevato in molti. Da Ancelotti a Guardiola, questi argomenti sono stati abbonderebbe trattat facebook

Conte al Foglio: “Trump faceva quello che dicevo io. Il M5s diviso dal Pd su Kyiv Nulla di nuovo. Il presidente americano con operazioni come quella in Venezuela legittima Putin”. Di @CarusoCarmelo x.com